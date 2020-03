Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Rinkeroder Weg/Wer kann Angaben zu dem Fahrrad machen

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung: "Gegenstand von Brücke auf Autobahn 1 geworfen - Polizei sucht Zeugen - Mordkommission im Einsatz" (ots vom 6.3., 12.09 Uhr)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Coesfeld, der Polizei Warendorf und der Polizei Münster

Der Renault wurde durch Kriminaltechniker und einem Sachverständigen untersucht. Mit hoher Wahrscheinlich handelte es sich bei dem heruntergeworfenen Gegenstand um einen relativ leichten Gegenstand. Der Gegenstand hatte das Panoramadach nicht durchschlagen und konnte nicht im Wagen aufgefunden werden. Die Autobahn wurde im betreffenden Bereich nach diesem Gegenstand bislang erfolglos abgesucht.

Im Rahmen der Ermittlungen entdeckten die Beamten im Bereich des Davensberger Bahnhofs ein blaues Damenrad der Marke Kalkhoff mit Fahrradkorb. Im Zusammenhang mit der Tat fragt die Polizei, wer Angaben zu dem Besitzer oder Nutzer des Rades machen kann.

Des Weiteren suchen die Beamten weiterhin nach dem Mann mit längeren Haaren, der mit einem blauen Damenrad auf der Autobahnüberführung am Rinkeroder Weg zwischen Davensberg und Rinkerode unterwegs war. Wem ist eine solche Person am Donnerstag (5.3.) in Davensberg oder Rinkerode in den Nachmittag- und Abendstunden aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2415 zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell