Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, B58/Ukrainer schläft auf Seitenstreifen Rausch aus

Coesfeld (ots)

Glück hatten ein 37-jähriger Autofahrer aus der Ukraine und andere Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Donnerstag auf der B58. Der Mann war in Fahrtrichtung Lüdinghausen unterwegs, als er nach links von der Straße abkam, über die Gegenfahrbahn fuhr und quer auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Als die Polizisten am Einsatzort eintrafen, fanden sie den Mann aus der Ukraine schlafend vor. Sie benötigten mehrere Minuten, bis er erste Reaktionen zeigte und die Tür öffnete. Der 37-Jährige verletzte sich bei dem Unfall nicht. Jedoch hatte er so viel Alkohol getrunken, dass er aus diesem Grund mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. Die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher.

