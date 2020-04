Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Durchsuchungen und Festnahmen ---

Diepholz (ots)

In den frühen Morgenstunden am heutigen Dienstag konnte die Polizei in einem Großeinsatz drei Männer festnehmen. Gegen 06.00 Uhr durchsuchte die Polizei Diepholz, zusammen mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei, zeitgleich vier Wohnungen im Stadtbereich Diepholz. Ziel der Durchsuchungen war die Vollstreckung von drei Haftbefehlen. Alle drei gesuchten Männer im Alter von 30, 32 und 33 Jahren konnten in den Wohnungen angetroffen und festgenommen werden. Sie wurden für weitere Ermittlungen der Dienstelle zugeführt. Auslöser dieser Festnahmen war u.a. ein Nachbarschaftsstreit am 22.04.2020 in Diepholz, der in seinem Verlauf eskalierte. Ein Mann wurde bei einer körperlichen Auseinandersetzung schwer verletzt. Im Rahmen der Ermittlungen erwirkte die Staatsanwaltschaft Verden Haftbefehle für die drei Männer. Die Festgenommenen werden anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell