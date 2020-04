Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 25.04.2020

Diepholz (ots)

PI Diepholz

1. Fahren ohne Fahrerlaubnis Ein 33-jähriger Mann aus Drebber befuhr mit einem PKW am gestrigen Freitag, 24.04.2020, gegen 07.30 Uhr, die Spreckeler Dorfstraße in Wetschen, als er dort von der Polizei angehalten und verkehrsrechtlich kontrolliert wurde. Hierbei konnte durch die Beamten festgestellt werden, daß der Mann unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Desweiteren konnte festgestellt werden, daß der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2. Zeugen gesucht Hinsichtlich eines Verkehrsunfalls am gestrigen Freitag, 24.04.2020, gegen 16.00 Uhr in Barnstorf, Friedrich-Plate-Straße in Höhe dortigen Apotheke, sucht die Polizei Augenzeugen, welche den Unfall beobachtet hatten. Hier befuhr eine 38-jährige Frau aus Barnstorf mit ihrem PKW die obige Straße in Richtung Freibad, als plötzlich eine 60-jährige aus Barnstorf rückwärts mit ihrem PKW aus einer Parklücke auf die Straße auffuhr und dabei gegen den sich auf der Straße befindlichen PKW der 38-jährigen fuhr. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich die 60-jährige Unfallverursacherin von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Diepholz unter Tel.05441/9710 in Verbindung zu setzen.

PK Sulingen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Eine 52jährige Fahrradfahrerin fiel einer Streifenwagenbesatzung am Freitagnachmittag auf dem Radweg der B 214 in Höhe Wehrbleck aufgrund ihrer unsicheren Fahrweise auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Unfall mit schwerletztem Fußgänger

Erst einen Tag nach dem Geschehen wurde dem hiesigen Polizeikommissariat ein Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person mitgeteilt. Eine 56jährige Autofahrerin wollte am Donnerstagmittag den Parkplatz des hiesigen REWE Marktes verlassen. Dabei übersah sie eine 63jährige Fußgängerin. Da es der Fußgängerin zunächst gut ging, wurde vor Ort auf Rettungsdienst und Polizei verzichtet. Weil die Autofahrerin auf eine medizinische Versorgung bestand, wurde die Fußgängerin erst in den Abendstunden versorgt. Den Umstand, dass sich die Fußgängerin bei dem Zusammenstoß eine Fraktur des linken Unterschenkels zuzog, erfuhr die Autofahrerin erst am folgenden Morgen. Sie verständigte daraufhin die hiesige Dienststelle.

PK Weyhe

1. Fahrt unter Drogeneinfluss in 28844 Weyhe Am Freitag geriet gg. 18.35h ein 19jähriger aus Weyhe mit seinem Pkw BMW auf der Angelser Straße in eine Polizeikontrolle. Der Anfangsverdacht einer Drogenbeeinflussung wurde durch einen positiven Test auf den Cannabis-Wirkstoff THC erhärtet. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte bei dem jungen Mann auch noch eine geringe Menge von Marihuana festgestellt werden. Es folgte eine Blutentnahme sowie die Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren

PK Syke

---- Fehlanzeige ----

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz Jaschek, POK --- WDL ----

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell