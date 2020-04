Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrecher flüchten in Siedenburg - Folie und Reifen brennen in Mellinghausen - Diebstahl eines Containers in Barnstorf ---

Diepholz (ots)

Siedenburg - Versuchter Einbruch

Nachdem Hausbewohner in der Vorderstraße am Mittwoch gegen 23.50 Uhr verdächtige Geräusche gehört hatten, überprüften sie das Grundstück. Dabei bemerkten sie drei männliche Personen, die zu Fuß in Richtung Grundschule flüchteten. An der Hauseingangstür war offensichtlich versucht worden, gewaltsam einzudringen. Die Tür wurde beschädigt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: ca. 40 Jahre, ca. 1,80 m groß, Vollbart, bekleidet mit einem roten Kapuzenpullover. Täter 2 + 3: deutlich jünger als Täter 1, dunkle Haare, dunkle Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0, entgegen.

Sulingen - Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von mindestens 8.000 Euro entstand gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 61 im Bereich Sulingen. Gegen kurz vor 15:00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Neuenkirchen mit seinem PKW VW die B61 von Bassum kommend in Richtung Sulingen. In Höhe der Abzweigung nach Rathlosen verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern, ursächlich dürfte überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Er kollidierte mit dem PKW Nissan eines 61-jährigen aus Sulingen, der verkehrsbedingt auf der Linksabbiegerspur halten musste und von der B61 nach links in Richtung Rathlosen abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt, beide PKW wurden jedoch erheblich beschädigt.

Mellinghausen - Brand

Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr wurde von noch unbekannten Täter auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens ein Haufen Mineralstofftüten angezündet. Das Feuer griff noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf einen Reifenstapel über. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Feuers auf ein Stallgebäude verhindern. Der Reifenstapel, ca. 20 bis 30 Altreifen, und der Tütenhaufen wurden von der Feuerwehr gelöscht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Diepholz - Ohne Versicherung

Einer Polizeistreife fiel am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ein VW-Transporter auf, der auf der Ortsumgehung (B 51) in Diepholz ohne Kennzeichen unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, das Fahrzeug war nicht versichert und war auch nicht zugelassen. Der 21-jährige Fahrer musste seine Fahrt beenden und ihn erwartet ein Strafverfahren.

Barnstorf - Containerdiebstahl

Bereits in der Nacht zum 03.04.2020 gegen 02.30 Uhr entwendeten unbekannte Täter in Eydelstedt einen Altpapiercontainer. Der Deckelcontainer stand vor dem Gerätehaus der Feuerwehr in der Schweringhauser Straße. Zeugen beobachteten einen Traktor der Marke John Deere, der mit einem Hakenliftanhänger den Container abholte. Die Polizei Barnstorf bittet Zeugen des Diebstahls, oder Hinweisgeber, die zum Verbleib des Traktors mit dem auffälligen Haken Hinweise geben können, sich zu melden. Sie alle werden gebeten, sich bei der Polizei Barnstorf, Tel. 05442 / 802900, zu melden.

Bassum - Container aufgebrochen

In der Zeit von Dienstag, ca. 17.00 Uhr bis Mittwoch, 06.45 Uhr wurde in einen LKW-Container in Döhren eingebrochen. Die Diebe entwendeten Arbeitsgeräte im Wert von ca. 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 802910, zu informieren.

Bassum - Waldstück in Brand

Donnerstagnacht um 01.30 Uhr stand ein Waldstück in Groß Ringmar in Brand. Der Eigentümer des Waldes wurde durch Anschlagen seines Hundes darauf aufmerksam und konnte durch schnelles Alarmieren der Feuerwehr Schlimmeres verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell