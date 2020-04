Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Radfahrer bei Unfall in Stuhr verletzt - Ladendiebe in Weyhe - Hoher Schaden bei Unfallflucht in Syke -

Diepholz (ots)

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 15.30 Uhr wurde ein Radfahrer leicht verletzt. Ein 88-jähriger Pkw-Fahrer wollte von der Bassumer Straße auf einen Parkplatz einer Arztpraxis abbiegen. Er übersah dabei einen, ihm entgegenkommenden, 42-jährigen Radfahrer. Es kam zum Unfall und der 42-Jährige verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Weyhe - Ladendiebe

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag gegen 14.55 Uhr zwei Männer, die in einem Baumarkt im Handelsweg mehrere Teile in ihre Jacke steckten. Als sie die Kasse ohne zu bezahlen passierten, sprach er die Männer an. Einer flüchtete zu Fuß, der andere wurde vom Zeugen zunächst festgehalten. Der 27-jährige Dieb aus Bremen konnte sich losreißen, wurde aber unmittelbar darauf von Polizisten gestellt. Er wurde festgenommen und zu weiteren Ermittlungen zur Dienststelle gebracht. Das Diebesgut, Vorhängeschlösser hatten die Diebe bei der Flucht weggeworfen.

Marl - Unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle am gestrigen Dienstag gegen 14.40 Uhr musste ein 25-jähriger Pkw-Fahrer einen Drogentest durchführen. Die Polizeistreife hatte ihn kurz zuvor aus der Proteststraße angehalten. Da der Test positiv ausfiel, musste der 25-Jährige eine Blutprobe abgeben. Seine Weiterfahrt wurde ihm auch von der Polizei untersagt.

Schwarme - erneuter Einbruch

Zum wiederholten Mal wurde auf dem Gelände des Motorsportclubs in Schwarme an der Rennbahn eingebrochen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 18.04. ca. 12.00 Uhr bis Montag, 20.04. ca. 19.00 Uhr. Entwendet wurde diverses Kleinwerkzeug. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510.

Syke - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein 46-jähriger Syker erledigte am Dienstagabend in der Zeit von 18.20 bis 18.40 Uhr seine Einkäufe im Syker Netto-Markt an der Wiesenstraße. Als er zu seinem PKW, einem grauen Peugeot, zurückkehrte, war sein Fahrzeug im Bereich der Fahrertür stark beschädigt; frische blaue Fremdfarbe war eindeutig zu erkennen. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro. Wer in dieser Zeit dort etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, zu informieren.

