POL-DH: Verkehrsunfälle in Rehden, Barnstorf, Erichshof und Kirchweyhe; Fahren ohne Fahrerlaubnis in Stuhr

Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am Samstag, 18.04.2020, gegen 14.45 Uhr, befuhr mehrere Mitglieder einer Familie aus Bad Zwischenahn mit ihren Motorrädern die Dickeler Straße aus Rtg. Rehden kommend. In Höhe der Abzweigung Leukenmoor wollte die voran fahrende 23jährige nach links in die Seitenstraße abbiegen. Ihr nachfolgender 20jähriger Bruder erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Motorrad in das Fahrzeug seiner Schwester. Hierbei stürzte er so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Oldenburg geflogen werden musste. An den beiden Motorrädern entstand zudem ein Schaden von ca. 11.500,- Euro.

Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Kleinkraftradfahrer

Am Samstag, 18.04.2020, gegen 15.45 Uhr, kam es in Barnstorf im Moorweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 59jährige Fahrer eines Kleinkraftrades leicht verletzt wurde. Ein 18jähriger befuhr mit seinem Pkw den Moorweg stadteinwärts und beachtete an der Kreuzung Moorweg/Niedersachsenweg nicht die Vorfahrt des von rechts kommenden Barnstorfers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Barnstorfer leicht verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden.

Polizei Weyhe

Verkehrsunfallflucht Erichshof

Am Samstag in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 15.00 Uhr kam es auf dem Parkplatz von Jawoll in Erichshof zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter hat einen geparkten schwarzen VW Caddy beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660 zu melden.

Verkehrsunfallflucht Kirchweye

Am Samstag zwischen 12 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken einen braunen VW Passat, welcher auf dem Parkplatz bei Rewe in Kirchweyhe abgestellt war. Es entstand dabei ein Schaden von circa 1.500 Euro. Der Verursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Jugendlicher ohne Führerschein im PKW gestoppt Beamten der Polizei Weyhe fiel am Sonntag, gegen 07.45 Uhr, ein grauer BMW auf, welcher die Moordeicher Landstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bremen befuhr. Weiterhin missachtet der Fahrer das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass sich ein 15-jähriger, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, unerlaubt die Fahrzeugschlüssel des PKW genommen hat und mit ein paar Freunden frühstücken fahren wollte. Gegen den 15-jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

