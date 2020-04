Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Unfälle in Diepholz, Wagenfeld, Syke und Bruchhausen-Vilsen; Einbrüche in Moordeich und Stuhr; Trunkenheitsfahrt in Erichshof

Diepholz (ots)

Polizei Diepholz

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen

Am Freitag, 17.04.2020, gegen 08.00 Uhr, befuhr eine 35jährige Lembrucherin mit ihrem grauen Opel Corsa den Parkplatz des Netto-Marktes in Diepholz in Rtg. der Straße Willenberg. Unmittelbar bevor sie die Straße erreichte, näherte sich von links aus einer Parkreihe ein silberfarbener Pkw, dessen Fahrer den Vorrang der Lembrucherin missachtete. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diepholz unter 05441-9710 zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei leicht Verletzten

Am Freitag, 17.04.2020, gegen 17.05 Uhr, kam es in Wagenfeld auf der Mindener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem die beiden Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Eine 48jährige Stemwederin fuhr mit ihrem Pkw Kia von einem Parkplatz auf die Mindener Straße und missachtete dabei den Vorrang eines 32jährigen aus Hemsloh, der die Mindener Straße in Rtg. Ortsmitte befuhr. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.500,- Euro.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag, 17.04.2020, gegen 14.30 Uhr, kam es in Wagenfeld in der Gemarkung Bokeler Schweiz zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Ein 36jähriger Bohmter befuhr mit einem Transporter die Diepholzer Straße in Rtg. Rehden. Hinter ihm fuhr ein 76jähriger Visbecker mit seinem Mercedes. In Höhe der Straße Am Gottesgraben beabsichtigte der Fahrer des Transporters nach links abzubiegen. Hierbei übersah er jedoch den Mercedesfahrer, der sich in diesem Moment bereits im Überholvorgang befand. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro entstand.

Polizei Syke

Syke - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am 17.04.2020, gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 56-jährige Bassumerin mit ihrem Pkw die Nordwohlder Straße in Fahrtrichtung Syke und fuhr in Höhe der Leerßer Straße auf den vor ihr verkehrsbedingt stehenden Pkw eines 20-jährigen aus Syke auf. Der 20-jährige Fahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beträgt ca. 3000 Euro.

Bruchhausen-Vilsen - Verkehrsunfall aufgrund Alkoholbeeinflussung

Ein 34-jähriger aus Hoya kam mit seinem Pkw am 18.04.2020, gegen 00:30 Uhr, auf der Sulinger Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,98 Promille. Zudem ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizei Weyhe

Einbruch in Rohbau

Von Donnerstag auf Freitag sind unbekannte Täter in einen Rohbau in der Straße Am Hexendeich in Moordeich eingebrochen. Die Täter haben augenscheinlich versucht, die Heizung zu entwenden, was jedoch nicht gelungen ist. Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter 0421/80660 entgegen.

Einbruch in PKW

Am Freitag, in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.20 Uhr, ist in der Kladdinger Straße in Stuhr die Seitenscheibe eines roten Seat eingeschlagen worden. Aus dem PKW wurde eine Geldbörse entwendet. Anschließend konnte der Täter unerkannt entkommen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Weyhe unter 0421/80660.

Trunkheit im Verkehr

Beamte der Polizei Weyhe stoppten am Freitag Morgen in Erichshof einen 40-jährigen mit seinem PKW. Dieser war durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Ein Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,33 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Polizei Sulingen

-Fehlanzeige-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell