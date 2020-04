Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Neuenkirchen (bei Sulingen) - Fundsache gibt Rätsel auf ---

Bild-Infos

Download

Diepholz (ots)

Der Bewohner eines Hauses an der Cantruper Straße hat am Sonntagmorgen eine ungewöhnliche Entdeckung gemacht. Auf seinem Gartentisch lag eine Plastikbox. In der Box befanden sich 14 kleine Taschenmesser (siehe Foto). Am Samstag hat die Box dort noch nicht gelegen. Die Herkunft ist nicht bekannt, der Hausbewohner kann sich das Ganze nicht erklären. Wer in irgendeiner Weise zu der Box mit den Messern etwas Licht ins Dunkel bringen kann, wird gebeten, die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu informieren. (Foto im Presseportal zum download)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell