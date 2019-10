Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Planierraupenfahrer verliert Bewusstsein

Am Donnerstag rückten Einsatzkräfte zu einem medizinischen Notfall in Biberach aus.

Kurz vor 10 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einer Baustelle in der Riedlinger Straße aus. Ein 51-Jähriger Fahrer einer Planierraupe hatte das zeitweise das Bewusstsein verloren. Eine Zeuge kümmerte sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte um den Mann. Die brachten den Mann in ein Krankenhaus. Vermutlich dürfte ein technischer Defekt ursächlich für den Notfall gewesen sein. Ein Teil an der Auspuffanlage war abgebrochen. Dadurch gelangten vermutlich Auspuffgase in die Kabine der Planierraupe.

