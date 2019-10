Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Fahranfängerin touchiert Leitplanke

Am Mittwoch krachte eine junge Frau bei Herbrechtingen in die Leitplanke.

Laut Polizei war die Fahrerin des VW Golf gegen 17.30 Uhr auf der B19 unterwegs. Von dort aus bog sie in die Daimlerstraße ab und geriet aus Unachtsamkeit zu weit nach rechts. Sie verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte in die Leitplanke. Die junge Frau fuhr danach auf einen wenige Meter entfernten Parkplatz. Sie verhinderte durch ihr Verhalten weitere Unfälle und Stau im Feierabendverkehr. Die 17-Jährige und ihre Begleiterin blieben unverletzt. Am VW Golf entstand Totalschaden in Höhe von 4000 Euro. Der Blechschaden an der Leitplanke beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

Weil sich die Fahrerin noch in der Probezeit befand, meldete die Polizei den Vorfall an das zuständige Landratsamt. Dieses entscheidet neben der Höhe des Bußgeldes auch über eine Verlängerung der Probezeit.

Das Unfallrisiko 18- bis 20-jähriger Fahranfänger ist in Deutschland im Vergleich zu anderen ähnlich motorisierten Ländern besonders hoch. Daher ist der Grundsatz aus der Straßenverkehrsordnung umso wichtiger: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht!

