Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Polizei kontrolliert den Verkehr

Bei einer groß angelegten Kontrollstelle am Donnerstag zog die Polizei 13 Autofahrer in Heidenheim aus dem Verkehr.

Ulm (ots)

Am Donnerstag kontrollierte die Polizei zwischen 13 und 18.30 Uhr den Verkehr in der Nördlinger Straße. Bei der mehrstündigen Kontrolle legten die Beamten ein besonderes Augenmerk auf Verkehrsteilnehmer die unter Drogeneinfluss standen. Zahlreiche Beamte des Polizeipräsidiums Ulm erhielten Unterstützung von den Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz. Auch Polizeihunde waren bei der Kontrolle dabei. Etwa 50 Fahrzeuge nahmen die Polizisten genauer unter die Lupe. So wie ein 24-Jähriger. Den stoppte die Polizei gegen 18 Uhr. Bei der Kontrolle hatten die Beamten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen. Zwölf weiteren Autofahrern erging es genauso. Auch sie mussten ihre Fahrzeuge stehen lassen und sehen einer Anzeige wegen Drogen im Straßenverkehr entgegen. Zwei weitere Autofahrer besaßen keine Fahrerlaubnis. Auch für sie war die Fahrt beendet.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness! Alkohol und Drogen sind bekanntermaßen eine der Hauptunfallursachen, auch schwerster Unfälle. Die Polizei hat daher diese Ursachen ständig im Fokus.

+++++++ 2005297

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell