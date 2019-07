Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Hinsbeck: Riskantes Überholmanöver führt zu Unfall - Fahrer fährt weiter

Nettetal-Hinsbeck (ots)

Am Mittwoch, gegen 18.00 Uhr, fuhren ein 38-jähriger Wachtendonker und ein 56-jähriger Nettetaler mit ihren Pkw auf der L 373 von Hinsbeck in Richtung Lobberich. Ihnen entgegen kam ein langsam fahrender Traktor, hinter dem sich schon eine Fahrzeugschlange gebildet hatte. Plötzlich scherte ein Pkw aus der Schlange aus und überholte trotz Gegenverkehr alle Autos. Erst als er den Traktor passiert hatte, scherte er wieder ein und fuhr Richtung Hinsbeck weiter. Der 38- und der 56-Jährige mussten scharf bremsen und in den Grünstreifen ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Bei diesem Manöver stießen die Autos des Nettetalers und des Wachtendonkers zusammen. Es entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise auf den flüchtigen Pkw und dessen Fahrer über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (783)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Wolfgang Goertz

Telefon: 02162/377-1192

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell