Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Unbekannte entwenden Baumaschinen - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Vogelstang (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten unbekannte Täter auf deiner Baustelle im Stadtteil Vogelstang mehrere Baumaschinen. Die Täter hebelten zwischen Freitag, 14.30 Uhr und Samstag, 7.00 Uhr die Tür eines verschlossenen Lagerraums der Baustelle in der Schneeberger Straße gewaltsam aus der Verankerung und entwendeten die in dem Raum gelagerten Baumaschinen. Der Schaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal, Tel.: 0621/71849-0 zu melden.

