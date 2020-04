Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Landkreis - Polizei zufrieden mit Osterwochenende ---

Diepholz (ots)

Ein durchaus zufriedenes Resümee zum Corona Einsatzgeschehen im Landkreis zieht die Polizei. Im Verlauf des Osterwochenendes, von Karfreitag bis zum heutigen Ostermontag, verzeichnete die Polizei nur wenige Corona Einsätze. Über die vier Tage mussten nur rund 100 Platzverweise, bezogen auf den ganzen Landkreis, ausgesprochen werden. Insgesamt wurden 35 Verfahren wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz eingeleitet. "Dies ist ein gutes Ergebnis, es zeigt, dass die überwiegende Zahl der Menschen die Regeln einhält und die Kontaktsperre ernst nimmt", so Thomas Gissing, Pressesprecher der Polizei.

Wenige Ausnahmen gab es natürlich auch. In einem Seniorenheim trafen sich mehrere Bewohner und Besucher im Garten und feierten. Auch in einem Getränkeshop wurde nicht nur gekauft, sondern auch im Laden in geselliger Runde verzehrt. Zu einem Kindergeburtstag kamen gleich mehrere Kinder und Eltern, um im Haus eine Party zu feiern. Dann gab es da noch eine Party mit 14 Personen auf einem Weg in einer Kleingartensiedlung. In fast allen Fällen reichte eine Ansprache der Polizei und der Hinweis, sich zu entfernen. Die Betroffenen reagierten verständnisvoll und kamen den Aufforderungen nach.

Schlimmer hingegen verlief ein Einsatz am Karfreitag in Barnstorf. Hier wurde die Polizei zu einer Ruhestörung gerufen. Als die ersten Beamten eintrafen, trafen sie auf vier alkoholisierte Partymacher im Garten. Die aggressive Stimmung verschärfte sich, als die Beamten die Personalien feststellen wollten und den Abstand einforderten. Die Partymacher kamen der Aufforderung nicht nach. Als die Beamten dann tätlich angegriffen wurden, mussten sie Pfefferspray einsetzen. Im Zuge der Rangelei wurde ein Beamter leicht verletzt. Erst als Verstärkung eintraf, konnten die Männer ruhiggestellt werden. Zwei 45- und ein 59-jährige Männer wurden in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht. Ihnen wurde eine Blutprobe entnommen und sie erhielten Strafanzeigen u.a. wegen Widerstandes und tätlich Angriffs auf Polizeibeamte.

Die Polizei bittet alle, sich weiter so diszipliniert an die Beschränkungen zu halten.

