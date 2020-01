Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fußgänger nach technischem Fahrzeugdefekt verletzt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Wegen eines technischen Defektes blieb ein Kleinbus am 14.01.2020 gegen 06:30 Uhr auf der B38 zwischen AVG-Kreisel und Kreisel Branchweilerhofstraße liegen. Der 40-jährige Fahrer lief zur Tankstelle in der Mußbacher Landstraße und zurück. Auf dem Rückweg bewegte er sich am rechten Fahrbahnrand entlang und wurde aufgrund schwarzer Kleidung von einer 21-jährigen Autofahrerin nicht rechtzeitig gesehen. Sie streifte mit dem rechten Außenspiegel den 40-Jährigen. Die Folge war eine Prellung der Hüfte und zerissene Hosen sowie ein abgerissener Außenspiegel. Warum der Fahrer des Kleinbusses keine Warnweste trug, ist nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell