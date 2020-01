Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kontrollstelle in Grünstadt

Grünstadt (ots)

Am Dienstag, den 14.01.2020 wurde in der Nacht im Rahmen des integrativen Ansatzes in der Bitzenstraße in Grünstadt eine Kontrollstelle eingerichtet. Es wurden 18 Fahrzeuge und 23 Personen kontrolliert.

Erfreulicherweise mussten lediglich zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund geringerer Verstöße eingeleitet werden. (*sw)

