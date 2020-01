Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.01.2020 wurden im Zeitraum von 07:00 - 13:00 Uhr im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Neustadt an drei verschiedenen Örtlichkeiten Kontrollstellen zur Überwachung des Straßenverkehrs eingerichtet. Die Schulwegkontrolle in der Landwehrstraße wurde 07:50 - 08:40 Uhr durchgeführt, hierbei kam es zu 16 geahndeten Geschwindigkeitsverstößen. Der Spitzenwert betrug 55km/h in der Zone 30. Von 09:45 - 11:00 Uhr wurden auf der B39, im Bereich des Sportplatze SV Geinsheim, Fahrtrichtung Speyer, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei kam es 37 Verstößen, wobei ein Autofahrer mit 102 km/h gemessen werden konnte. Abschließend wurden im Zeitraum von 11:50 - 12:35 Uhr in der Amalienstraße 4x Gurtverstöße, 1x Handyverstoß festgestellt und geahndet sowie eine fehlende Kindersicherung bemängelt.

