POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.04.2020

Trunkenheit im Verkehr

Am Freitag, 10.04.2020, gegen 19:35 Uhr, beobachten zwei Zeugen, wie ein 52-jähriger Mann aus Bücken alkoholisiert mit seinem VW Golf die Hafenstraße in 49448 Hüde befährt. Die eingesetzten Polizeibeamten können bei dem 52-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,28 Promille feststellen. Daraufhin wird die Entnahme von zwei Blutproben angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall infolge Trunkenheit mit einer leichtverletzten Person

Am 10.04.2020, gegen 03:00 Uhr, befährt ein 28-Jähriger aus Essen (Oldenburg) mit seinem Pkw VW die Hauptstraße in 49419 Wagenfeld, als er vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert, indem er von der Fahrbahn abkommt, ins Schleudern gerät und anschließend mit einer Mauer und einer Hauswand kollidiert. Bevor der Pkw ausbrennt, kann sich der 28-Jährige leichtverletzt aus seinem Fahrzeug befreien. Des Weiteren wird bei der Verkehrsunfallaufnahme festgestellt, dass der Essener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, die Schadenshöhe kann bislang nicht beziffert werden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 11.04.2020, gegen 10:45 Uhr, wird ein 19-Jähriger aus Diepholz mit seinem Pkw BMW in 49457 Drebber auf der dortigen Schulstraße durch Beamte des Einsatz- und Streifendienstes einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergibt sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein durchgeführter Urin-Test bestätigt diesen Verdacht, sodass im Anschluss die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wird. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

PK Sulingen

Kaugummiautomat aufgebrochen

Im Zeitraum von Karfreitag, 10.04.2020, 17:50 Uhr - 18:15 Uhr, wurde ein, an einer Gebäudewand in der Lindenstraße aufgehängter, Kaugummiautomat gewaltsam angegangen. Angaben zum Diebesgut können bislang nicht gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 50 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel.: 04271/9490) zu melden.

Alkoholisierter Zweiradfahrer

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stoppen Beamte der Polizei Sulingen am Karfreitag, 10.04.2020, gegen 14:45 Uhr, einen 41-jährigen Mann aus Twistringen mit einem Kleinkraftrad an der Bassumer Straße. Im Rahmen der Kontrolle wird festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke zu stehen schien. Ein Test am Alcomaten bestätigt den Verdacht. Eine Blutprobe wurde entnommen, ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gem. §24a StVG eingeleitet.

PK Syke

Versuchter PKW-Diebstahl in Bassum

Im Zeitraum vom frühen Donnerstagnachmittag, 09.04.2020, bis Freitagmittag, 10.04.2020, wurde durch einen bislang unbekannten Täter versucht, einen PKW zu entwenden. Der PKW stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz neben einem Fahrradhändler in der Kirchstraße. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bassum unter 04241/802910 zu melden.

Einbruch in Drogeriemarkt in Bruchhausen-Vilsen

Im Zeitraum von Donnerstag, den 09.04.2020, bis Samstag, den 11.04.2020, sind bislang unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt in der Straße "Zur Kleinbahn" eingebrochen. Aus dem Markt wurden Artikel mit einem Wert von ca. 20.000 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.

PK Weyhe

- Fehlanzeige -

