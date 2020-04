Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Weyhe - Trecker gerät in Stuhr in Brand ---

Diepholz (ots)

Weyhe - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Donnerstag wurden insgesamt drei Pkw beschädigt. In Leeste wollte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer aus der Humboldstraße nach links in die Alte Poststraße einbiegen. Dabei geriet er nach rechts von Fahrbahn und touchierte auf einem Parkplatz zwei parkende Pkw, ehe er gegen einen Metallpfosten stieß. Der 42-Jährige stand erheblich unter Alkoholeinfluss, eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von über zwei Promille. Vom Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. An den drei Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 6000 Euro.

Stuhr - Trecker in Brand geraten

Ein Trecker geriet am gestrigen Donnerstag gegen 16.00 Uhr bei Feldarbeiten an der Kladdinger Straße in Brand. Als der Motor zunächst anfing zu qualmen, stoppte der Landwirt den Trecker und rief die Feuerwehr. Diese konnte den inzwischen vollständig brennenden Trecker löschen. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Als Ursache für das Feuer dürfte, nach ersten Ermittlungen, ein technischer Defekt in Betracht kommen.

Stuhr - Pkw aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag, in der Zeit von 00.10 Uhr bis 09.00 Uhr, ein Portemonnaie aus einem Pkw entwendet. Die Täter schlugen in der Straße Am Hexendeich eine Seitenscheibe eines VW-Passat ein und entwendeten das Portemonnaie aus dem Handschuhfach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Gissing

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell