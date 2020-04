Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbruch in Wagenfeld - Verletzte bei Unfall in Weyhe - Streit auf Parkplatz in Bruchhausen-Vilsen - Verstöße gegen Infektionsschutzgesetz in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Wagenfeld - Einbruch

In die Räume einer Tagespflege im Pastorenkamp brachen unbekannte Täter am Wochenende ein. In der Zeit zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, bis Dienstag, 10.00 Uhr, drangen die Unbekannten gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten einen Tresor, Dekorationsartikel, Spardosen und Desinfektionsmittel. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Lemförde - Zwei Fahrer unter Drogeneinfluss

Am gestrigen Nachmittag stoppte die Polizei gleich zwei unter Drogeneinfluss stehende Pkw-Fahrer. Gegen 15.55 Uhr geriet ein 18-jähriger Pkw-Fahrer in der Reininger Straße in eine Polizeikontrolle. Alle Tests reagierten positiv auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen 16.45 Uhr kontrollierte die Polizei in der Hauptstraße einen 19-jährigen Pkw-Fahrer. Dieser räumte den Konsum von Betäubungsmitteln ein. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Weyhe - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Rieder Straße wurde gestern eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Die 71-jährige war auf dem Weg von Riede in Richtung Bremen. An der Einmündung Sudweyher Straße mißachtete ein 40-jähriger Pkw-Fahrer die Vorfahrt und kollidierte mit dem Pkw der 71-Jährigen. Ihr Fahrzeug wurde durch den Zusammenprall herumgeschleudert und landete im Graben. Die 71-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 15000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Sulingen - Unbelehrbare erhielten Anzeigen

Die Polizei musste am gestrigen Abend gleich mehrfach Anzeigen fertigen, weil Unbelehrbare gegen die Kontaktsperre verstoßen hatten. Gegen 19.40 Uhr stoppten sie ein Fahrzeug in dem sich vier Insassen befanden. Da alle nicht zusammen gehörten und drei von ihnen bereits tags zuvor verwarnt worden waren, erhielten die jungen Leute eine Anzeige und mussten zu Fuß weiter gehen. Gegen 22.15 Uhr traf eine Gruppe von vier jungen Leuten in der Stadt auf eine Polizeistreife. Sie wurden auf die Abstandsregel hingewiesen und gingen auseinander. Kurze Zeit später entdeckten die Polizisten drei von ihnen wieder zusammen in der Stadt. Sie erhielten eine Anzeige und einen Platzverweis. Gegen 24.00 Uhr wurde die Polizei dann zum Vereinsheim in der Verdener Straße gerufen, da sich dort mehrere Personen aufhalten sollten. Die Polizei traf auf eine Gruppe von mindestens 15 Personen. Bis auf drei flüchteten alle anderen beim Eintreffen der Polizei. Die drei wurden aufgefordert die Reste des Gelages aufzuräumen und den Platz dann zu verlassen. Zum Glück sind das nur Einzelfälle und große Masse hält sich an das Kontaktverbot. Die Polizei wird ihre Kontrollen auch in den nächsten Tagen fortsetzen.

Bruchhausen-Vilsen - Streit artet aus

Am Montag, den 06.04.2020 um 15.15 Uhr sind ein 43-jähriger Mann aus Bruchhausen-Vilsen und eine 56-jährige Frau aus Hoyerhagen auf dem Parkplatz beim Netto-Discount an der Ostlandstraße zunächst in verbalen Streit geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es zur Körperverletzung. Da es widersprüchliche Aussagen zum Hergang gibt, werden Zeugen gesucht, die eventuell die Auseinandersetzung beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510.

Bruchhausen-Vilsen - Einbruch

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 4.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude einer Holzhandlung an der Kanalstraße. Ein bisher unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt und entwendete einige Schmuckgegenstände. Wer zu dieser frühen Morgenstunde etwas gehört oder beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252 / 938510, zu melden.

Syke - Mülltonnen in Brand geraten

Glück im Unglück hatten gestern Morgen gegen 08.00 Uhr die Bewohner eines Einfamilienhauses "An der Weide". Aufmerksame Passanten weckten sie, als die beiden nah am Wohnhaus stehenden Mülltonnen brannten. Der Brand konnte durch die Bewohner dann selbst gelöscht werden; die Feuerwehr musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen. Die Brandursache konnte noch nicht geklärt werden.

