Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: 11-jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt - Einweisung in ein Krankenhaus

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr kam es im Multring/Cavaillonstraße zu einem Unfall, bei dem ein 11-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Der 88-jährige Opel-Fahrer hatte offenbar den Jungen, der die dortige Fußgängerfurt mit seinem Bike in Richtung Westtangente überquert hatte, übersehen. Bei dem Sturz auf die Fahrbahn zog sich der Schüler leichte Verletzungen zu, die nach der Erstversorgung an der Unfallstelle im Weinheimer Krankenhaus weiterversorgt werden mussten. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro.

