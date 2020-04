Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Wohnhausbrand ---

Diepholz (ots)

Gegen 12.15 Uhr am heutigen Dienstag wurde der Feuerwehr der Brand eines Wohnhauses in der Goethestraße gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, qualmte es stark aus dem Dach des Wohnhauses. Die Bewohner waren bereits ins Freie geflüchtet und unverletzt. Sie gaben an, in der Küche gewesen zu sein und einen Knall gehört zu haben. Dann seien sie nach draußen gelaufen und den Rauch aus dem Dach bemerkt. Die Feuerwehr Barnstorf bekam bei den Löscharbeiten Unterstützung durch eine Drehleiter der Twistringer Feuerwehr. Mit einer Rundfunkdurchsage wurden die Anwohner vor dem Rauch gewarnt und gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die ersten Ermittlungen aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt.

