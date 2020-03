Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Pedelec-Fahrer stürzt und wird leicht verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag fuhr ein 78-jähriger Süchtelner mit seinem Pedelec auf dem Westring in Richtung Burgstraße. Aus unbekannter Ursache kommt er ohne Fremdeinwirkung zu Fall zu verletzt sich. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und vorsorglich stationär aufgenommen. /wg (265)

