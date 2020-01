Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Briefkästen mit Böllern beschädigt

Übach-Palenberg/Wassenberg (ots)

An der Mittelstraße in Übach-Palenberg wurde am Mittwoch (1. Januar), gegen 4.10 Uhr, durch unbekannte Personen ein angezündeter Böller in einen Briefkasten geworfen. Durch die Explosion wurde der Briefkasten auseinander gerissen. Die Metallteile beschädigten dann sogar die Hauswand.

In gleicher Weise wurde in derselben Nacht, gegen 00.05 Uhr, ein Briefkasten an einem Mehrfamilienhaus an der Straße Baronsweg beschädigt.

Die Polizei bittet Personen, die beobachtet haben, wer die Böller in die Briefkästen geworfen hat, sich beim Kriminalkommissariat in Geilenkirchen oder Hückelhoven zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

