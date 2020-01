Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen an Autohaus

Heinsberg (ots)

Unbekannte Täter zerstachen zwischen Montag (30. Dezember) und Donnerstag (2. Januar) an mehreren Fahrzeugen, die auf dem Gelände eines Autohauses an der Geilenkirchener Straße standen, die Reifen. Eines der Fahrzeuge wurde zudem erheblich beschädigt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen zu melden, unter Telefon 02452 920 9.

