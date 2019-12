Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bischweier - Rauchentwicklung

Bischweier (ots)

Ein verbranntes Hühnchen war die Ursache für einen Feuerwehreinsatz am "Heiligen Abend" kurz nach 14 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein Bewohner hatte die Speise auf dem Herd vergessen, was in der Folge zu einer starken Rauchentwicklung führte. Einen Gebäudebrand (wie zunächst gemeldet) konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei glücklicherweise nicht vorfinden. Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich hauptsächlich auf das Lüften des Gebäudes. Personen kamen nicht zu Schaden, der materielle Verlust liegt lediglich beim Wert des Mittagessens. /rd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21-0

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell