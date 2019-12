Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Vandale unterwegs, Zeugen und Geschädigte gesucht

Gaggenau (ots)

Was ein Vandale in der Nacht auf Sonntag mit seinem zerstörerischen Verhalten bezwecken wollte, bleibt bisweilen sein Geheimnis. Bei seinem Streifzug voller Verwüstungen warf der Unbekannte mit einem Stein die Verglasung einer Bushaltestelle in der Michelbacher Straße ein. Ferner demolierte er in der Körnerstraße, der Lilienstraße sowie dem Wiesenweg mehrere dort aufgestellte Blumentöpfe, Weihnachtsfiguren sowie allgemeinen Weihnachtsschmuck. Der angerichtete Sachschaden beziffert sich auf etwa 1.500 Euro. Im Krokusweg entwendete der mutmaßliche Weihnachtsgegner einen beleuchteten Weihnachtsstern und beschmierte in der Veilchenstraße die Fassade eines Anwesens mit einem verfassungsfeindlichen Zeichen. Bislang sind den Ermittlern des Polizeireviers Gaggenau acht Geschädigte bekannt. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen geben kann oder wem ebenfalls Eigentum beschädigt oder entwendet wurde, setzt sich bitte persönlich oder unter der Rufnummer: 07225 9887-0 mit den Beamten des Polizeireviers Gaggenau in Verbindung.

