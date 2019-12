Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Eisental - Schwerer Zusammenstoß, Nachtragsmeldung

Bühl, Eisental (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am 9. Dezember an der Kreuzung der L87 zur Weinstraße, ist der mutmaßliche Unfallverursacher, ein 83 Jahre alte Mercedesfahrer, am Morgen des 23. Dezember in einer Klinik an den Folgen seiner Verletzungen verstorben.

/rs

Ursprüngliche Meldung vom 09.12.2019, 17 Uhr

Bühl, Eisental - Schwerer Zusammenstoß

Bühl, Eisental Zwei Verletzte und ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro sind das Ergebnis eines Zusammenstoßes zweier Autofahrer am Montagnachmittag an der Kreuzung der L87 zur Weinstraße. Gegen 15:20 Uhr kollidierten im Einmündungsbereich ein Mazda und ein Mercedes. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt mussten abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde für die Dauer der Unfallaufnahme an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu entsprechenden Behinderungen. Die beiden verletzten Fahrer wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken verbracht. Die Fahrbahn wird derzeit durch Kräfte der Feuerwehr gereinigt.

/am

