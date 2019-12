Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Hochwertige Fahrräder aus Garage gestohlen

Bühl (ots)

Vier Männer sind am Sonntagabend in die Garage eines Wohnhauses im Einsiedelweg eingebrochen und haben daraus drei hochwertige Fahrräder der Marke "Centurion", darunter zwei Mountainbikes sowie ein elektrisch betriebenes Velo, im Wert von annähernd 6.500 Euro gestohlen. Überdies entwendete das Quartett mehrere Fleece-Jacken, welche sie in der Garage vorgefunden haben. Zwei in der Garage stehende Fahrzeuge wurden durchwühlt und daraus zwei Funkfernbedienungen mitgenommen. Nach der Tat flüchteten die Diebe mit den gestohlenen Rädern in Richtung Kappelwindeckstraße. Dies konnte von einem Zeugen zwischen 20:10 Uhr und 20:20 Uhr beobachtet werden. Laut seinen Schilderungen sollen sich die Männer in osteuropäischer Sprache unterhalten haben. Am aufgebrochenen Garagentor entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Bühl und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 um Hinweise zu verdächtigen Personen.

/wo

