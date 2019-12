Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl -Lachen, die beste Medizin?

Kehl (ots)

Ein 55 Jahre alter Dacia-Fahrer ist am Sonntagabend rückwärts gegen einen in der Marktstraße geparkten Toyota gestoßen und hat hierbei einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Anstatt sich um das Malheur zu kümmern, entfernte sich der Mann kurz nach 20:30 Uhr vom Ort des Geschehens. Bei der polizeilichen Unfallaufnahme kehrte der 55-Jährige an die Unfallstelle zurück. Für die Arbeit der Polizisten hatte er nur ein Lachen übrig. Selbst das Aufzeigen der strafrechtlichen Konsequenzen einer Unfallflucht quittierte der mutmaßliche Unfallverursacher nur mit einem Lachen und der Aussage, dass ihm das Eis trotzdem geschmeckt habe. Ob er das Lachen nach dem Eingang eines zu erwartenden Strafbefehls beibehält, wird sich zeigen.

