Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gegen Baum geprallt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Am Donnerstag, 2. Januar, ereignete sich an der Boos-Fremery-Straße ein Verkehrsunfall, bei ein Fahrzeug gegen einen Straßenbaum prallte. Ein 58-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr gegen 23.10 Uhr mit seinem Pkw Volvo auf der Boos-Fremery-Straße, aus Richtung Parkstraße kommend in Richtung Sternhaus. In einer leichten Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand stehenden Baum. Nach ersten Angaben wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Heinsberger unter der Einwirkung von alkoholischen Getränken stand. Daraufhin wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

