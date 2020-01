Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mülltonnen in Brand gesteckt

Heinsberg-Eschweiler (ots)

Vier Mülltonnen, die an der Straße In der Ham standen, wurden zwischen 1 Uhr und 2 Uhr am Mittwoch, 1. Januar, durch Unbekannte in Brand gesteckt. Anwohner bemerkten den Brand und verständigten die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Durch das Feuer wurde eine Außenwand eines nebenstehenden Gebäudes verrußt. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die den oder die Brandstifter beobachtet haben. Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

