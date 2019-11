Polizei Bielefeld

POL-BI: Geparkten BMW bei Unfall verschoben - Verursacher flüchtete

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Bereits am Freitag, den 08.11.2019, stieß ein PKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug an der Webereistraße, nahe der August-Bebel-Straße, gegen einen geparkten BMW und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Anwohner hörte gegen 06:30 Uhr auf der Webereistraße einen Knall und schaute aus dem Fenster. Er sah einen Kleinwagen in Schlangenlinien auf der Webereistraße in Richtung stadtauswärts fahren. Der Unfallverursacher stieß mit seinem PKW mit so großer Wucht gegen das Heck eines geparkten 1er BMW, so dass der BMW um circa 2 Meter verschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Flüchtigen geben können. Der flüchtige PKW soll nach Angaben des Anwohners die Größe eines Seat Arosa besessen haben.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Original-Content von: Polizei Bielefeld