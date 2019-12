Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Möbelwerkstatt

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte sind in Heessen in eine Werkstatt eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Im Zeitraum zwischen Freitag, 29. November (13.15 Uhr), und Montag, 2. Dezember (7.20 Uhr), kletterten die Täter durch ein Erdgeschossfenster des Gebäudes an der Straße Vogtskamp. Dabei beschädigten sie das Fenster und verursachten einen Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro. (lt)

