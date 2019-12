Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht mit verletzter Rollerfahrerin

Hamm-Mitte (ots)

Trotz Unfalls weitergefahren ist ein weißer Pkw mit Münsteraner Kennzeichen am Montag, 2.12.2019, auf der Hafenstraße. Eine 32-jährige Rollerfahrerin musste stark bremsen und stürzte, als der Autofahrer um 16.55 Uhr vor der City-Tankstelle in Richtung Westen den Fahrstreifen wechselte. Die Hammerin verletzte sich leicht. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen war es nicht gekommen. Der Schaden am Roller beträgt etwa 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02381 9160 bei der Polizei Hamm zu melden.(ub)

