Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Wohnungseinbruch scheitert

Viersen-Dülken (ots)

Zwischen Sonntag, 23.00 Uhr, und Montag, 11.00 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Haus auf der Karlstraße in Dülken einzubrechen. Die Täter verschafften sich Zugang zum Garten und hebelten von dort ein Fenster auf. Die Einbrecher gelangten jedoch nicht ins Haus, da offenbar die hinter dem Fenster stehende Couch ein Öffnen des Fensters verhinderte. Die Täter blieben ohne Beute. Hinweise auf Tatverdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (263)

