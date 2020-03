Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Raub auf Spielhalle

Viersen-Dülken (ots)

Am 15.03.2020, gegen 22:50 Uhr, betrat eine bislang unbekannte männliche Person eine Spielhalle am Hühnermarkt und forderte unter Vorhalt einer Pistole die Angestellte auf, die Kasse zu öffnen und erzwang so die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige zu Fuß in unbekannte Richtung. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Hinweise auf Fluchtmittel konnten nicht erlangt werden. Der Räuber konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: 160-165 cm groß, sehr jung, auffallend dünn (geschätzt 55 kg), schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Hose, weiße Turnschuhe. Er war maskiert mit einer schwarzen Maske mit abstraktem Gesicht und benutzte zur Tatausführung eine schwarze Pistole. Das erbeutete Bargeld transportierte er in einer dünnen Plastiktüte. Hinweise auf die oben beschriebene Person und/oder auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen. /ma (260)

