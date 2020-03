Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrerin stürzt und wird schwer verletzt

Schwalmtal-Amern (ots)

Am Samstag gegen 10:40 Uhr befuhr eine 81-jährige Radfahrerin aus Amern die Straße Kranenbruch. Im Baustellenbereich in Höhe der Hausnummer 33 stürzte die Radfahrerin über eine Fräskante. Die Fahrradfahrerin, die keinen Helm trug, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162- 377 0 in Verbindung zu setzten. /HJR(258)

