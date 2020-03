Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken: (ots)

Computer und eine Münzsammlung erbeuteten Einbrecher in einem Einfamilienhaus auf der Eintrachtstraße. Die Diebe waren in der Nacht zu Donnerstag in das Haus eingestiegen, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Sie hatten im Erdgeschoss Schränke durchsucht. Vermutlich geschah der Einbruch am Donnerstag, gegen 01:00 Uhr, da zu diesem Zeitpunkt der Familienhund angeschlagen hatte. Vermutlich drangen der oder die Einbrecher durch Aufdrücken der Haustür ins Haus. Diese war lediglich zugezogen und konnte daher geräuscharm geöffnet werden. Die Polizei rät erneut: Schließen Sie das Schloss ihrer Haustüren nachts und bei Abwesenheit so oft um, wie möglich. Das erhöht den Widerstand und somit das Entdeckungsrisiko für den Einbrecher./ah (256)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Antje Heymanns

Telefon: 02162/377-1191

Fax: 02162/377-1199

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell