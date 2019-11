POL-ROW: ++ Klimastreiktag - Polizei erwartet Verkehrsbehinderungen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Bremervörde. Die Bremervörder Polizei rechnet am Freitagvormittag in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen. Grund dafür ist eine Demonstration im Rahmen des globalen Klimastreiktages, zu dem die Bewegung "Fridays for Future" aufgerufen hat. Geplant ist ein Aufzug, der von 11 Uhr bis 13 Uhr vom Bahnhof durch die gesamte Innenstadt bis zum Rathausmarkt führen wird. Dabei kreuzt der Zug mehrfach die Bundesstraße. Die Polizei wird sie daher bei Bedarf sperren und bittet die Verkehrsteilnehmer um Geduld und Rücksicht.

