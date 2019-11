Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hansalinie A1 - LKW mit Metallschrott in Vollbrand ++

Rotenburg (ots)

Hansalinie A1 - LKW mit Metallschrott im Vollbrand

Bockel/A1. Auf der Richtungsfahrbahn Hamburg der Hansalinie A1 ist am Dienstagvormittag ein mit Metallschrott beladener Lkw während der Fahrt in Brand geraten. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Dem 69-jährigen Fahrzeugführer gelang es, den bereits brennenden LKW auf den Seitenstreifen zu lenken. Dort konnte er das Fahrzeug unversehrt verlassen und einen Notruf absetzen. Aktuell sind Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren noch dabei, den brennenden Lastwagen zu löschen. Wegen erheblicher Rauchentwicklungen musste die Autobahn, zwischen den Anschlussstellen Bockel und Stuckenborstel, zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Sperrung der Richtungsfahrbahn Bremen konnte zwischenzeitlich wieder aufgehoben werden. Für die Richtungsfahrbahn Hamburg kann derzeit noch keine entsprechende Freigabe erteilt werden. Daher wird empfohlen, der Umleitungsstrecken U41 zu folgen.

