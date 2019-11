Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Remseck am Neckar; Diebstahl in Besigheim

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Pattonville: Einbruch in Realschule

Nach einem Einbruch, der zwischen Samstag 14.00 Uhr und Montag 06.30 Uhr in der John-F.-Kennedy-Allee in Remseck-Pattonville verübt wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich möglicherweise über ein Tor Zugang zu einem umzäunten Schulgelände. Dort nutzten sie eine Treppe, um auf die Dächer der Schule zu gelangen. Von dort aus warfen sie mutmaßlich mit einem Stein im ersten Obergeschoss zwei Fenster ein und durchsuchten anschließend zwei Räume. Auf der Suche nach Wertvollem fiel ihnen zwei Kaffeekassen in die Hände. Sie entnahmen aus den Kassen das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe und machten sich anschließend mit der Beute aus dem Staub. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck, Tel. 07146 28082-0, entgegen.

Besigheim-Ottmarsheim: Metallgitterboxen gestohlen

Vom Hofgelände einer Firma in der Johannes-Kepler-Straße in Ottmarsheim entwendeten bislang unbekannte Täter zwischen Freitag 15.00 Uhr und Montag 06.00 Uhr insgesamt 28 graue Metallgitterboxen. Zum Abtransport benutzten sie vermutlich einen Lkw. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf über 2.000 Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0

