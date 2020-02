Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachtrag zur Pressemitteilung vom 11.02.2020

PI Leer/Emden (ots)

Emden - Kühlschrank gerät in Brand Emden - Am frühen Montagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr in einem Schwimmbad in der Theaterstraße zu einem Brand eines Kühlschrankes. Mitarbeiter entdeckten den aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geratenen Kühlschrank im Gastrobereich des Schwimmbades, informierten die Feuerwehr und starteten erste Löschversuche. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Kühlschrank vollständig. Die beiden Mitarbeiter, ein 36-jähriger Mann aus Wirdum sowie ein 23-jähriger Mann aus Moormerland, wurden vorsorglich zur medizinischen Untersuchung einem Krankenhaus zugeführt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand kein Gebäudeschaden. Der Gesamtschaden wird auf eine untere, vierstellige Summe geschätzt.

