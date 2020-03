Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in leerstehendem Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit von Samstag 22.02.2020, 20:00 Uhr bis Samstag 14.03.2020 10:00 Uhr wurde ein Einfamilienhaus auf der Breyeller Straße in Viersen-Dülken von Einbrechern heimgesucht. Nachdem die Täter über eine Mauer auf das rückwärtige Grundstück gelangten, hebelten sie ein Dielenfenster auf. Im Haus wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurde eine Armbanduhr. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /HJR (258)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Heinz-Josef Reinhart

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

E-Mail: heinz-josef.reinhart@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell