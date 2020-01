Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrrad aus Schuppen entwendet

Selfkant-Schalbruch (ots)

Ein Fahrrad war zwischen Freitag (10. Januar), 17 Uhr, und Samstag (11. Januar), 9 Uhr, die Beute unbekannter Täter. Diese waren zuvor in den Garten eines Grundstücks an der Straße Am Nordhang gelangt. Dort öffneten sie einen Schuppen, aus dem sie das Fahrrad entwendeten.

