Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit von Donnerstag 05.03.2020 14.00 Uhr bis Freitag 13.03.2020 14.05 Uhr wurde ein Einfamilienhaus auf der Breyeller Straße in Viersen-Dülken von Einbrechern heimgesucht. An einem Terrassenfenster wurde die Rolllade hochgeschoben und mit kleinen Ästen verkeilt. Sie hebelten das Fenster auf und durchsuchten im Haus sämtliche Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, steht derzeit noch nicht fest. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162- 377 0 erbeten. /UR (257)

