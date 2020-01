Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Bungalow in Luhden

Bad Eilsen/Luhden (ots)

(ma)

Durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters sind Einbrecher sehr wahrscheinlich am Montagabend zwischen 18.15 bis 20.30 Uhr in einen Bungalow in Luhden, Auf der Mothe, eingebrochen.

Nach Durchsuchen der Wohnräume entwendeten die Einbrecher Wertgegenstände.

Nach ersten Zeugenangaben wurden zum möglichen Tatzeitpunkt zwei Personen an dem gänzlich unbeleuchteten Wohnhaus bzw. Grundstück gesehen, die in Verbindung zu einem ebenfalls beobachteten Pkw VW Passat, Typ C3, mit Hamburger Zulassungskennzeichen stehen könnten.

Weitere Zeugenhinweise zu diesem Einbruch nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell