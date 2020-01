Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Festnahme nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Obernkirchen/Bückeburg (ots)

(ma)

Nach einem Ladendiebstahl in einem Obernkirchener Supermarkt an der Neumarktstraße ist ein 43jähriger georgischer Staatsbürger am vergangenen Montag gegen 16.00 Uhr von der Polizei festgenommen worden.

Der Tatverdächtige hatte gemeinsam mit einem geflüchteten Mittäter versucht, 16 Schachteln Zigaretten, versteckt unter der Oberbekleidung, aus dem Geschäft zu "schmuggeln".

Der 43jährige wurde beim Polizeikommissariat Bückeburg zunächst erkennungsdienstlich behandelt und verblieb in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg bis zur gestrigen Vorführung beim Amtsgericht in der Gewahrsamszelle der Polizei.

Nach Beantragung eines beschleunigten Strafverfahrens wurde gestern durch das Amtsgericht Bückeburg entschieden, dass der Georgier bis zur endgültigen Verhandlung am Montag in Hauptverhandlungshaft verbleibt.

"Der Festgenommene wurde unmittelbar nach seiner Vorführung beim Antsgericht durch Beamte des Kriminalermittlungsdienstes in die Justizvollzugsanstalt nach Sehnde verbracht", so der Sprecher der Polizei Bückeburg, Matthias Auer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell