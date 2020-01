Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Obernkirchen (ots)

(ma)

Am Montag ereignete sich gg. 07.35 Uhr auf der Rintelner Straße in Obernkirchen ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw.

Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht an der Schulter und am Bein, musste aber dennoch vorübergehend in das Klinikum Schaumburg verbracht werden.

Der 13jährige Radfahrer fuhr mit seinem völlig unbeleuchteten Zweirad, lediglich Speichenreflektoren waren vorhanden, auf der Rintelner Straße und überquerte diese zwischen Bahnhofstraße Hühnerbach an einer dortigen nicht aktiven Bedarfsampel.

Ein 18jähriger Pkw-Fahrer aus Obernkirchen erkannte den Radfahrer, der zudem noch dunkel gekleidet war, erst im letzten Moment auf der Fahrbahn, was zu einem Zusammenstoß führte, wobei der Radfahrer bzw. das Fahrrad gegen die Fahrertür des Pkw Seat geschleudert wurde.

Der 13jährige Rintelner, der einen Fahrradhelm trug, hatte großes Glück, dass der Unfallverlauf so glimpflich verlief.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell